США ввели санкции против вице-премьера РФ Хуснуллина

Под новые американские санкции попали граждане Венгрии, Британии и ряда стран ЕС.

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Министерство финансов США опубликовало санкционный список, в который вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. В перечне также находятся десятки физических и юридических лиц, которые, по данным властей США, связанны с РФ.

«Хуснуллин, Марат Шакирзянович», - гласит список американского ведомства.

Вместе с тем под очередные ограничительные меры Вашингтона попали также граждане Кипра, Великобритании, Узбекистана, Венгрии, Лихтенштейна, Австрии, Израиля и Германии.

Ранее Канада расширила ограничительные меры против России. Так, санкции затронули 14 физических и 34 юридических лиц.