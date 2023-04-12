Захарова заявила, что поведение США лишь подтверждает расследование Херша о «Северных потоках»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что отрицание Вашингтоном своей причастности к терактам на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» лишь подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша о том, что организаторами диверсии на трубопроводах стали США.
«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде "причастности частных компаний" вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша», - сказала Захарова в ходе брифинга.
Вместе с тем дипломат подчеркнула, что российская сторона приложит все усилия для недопущения замалчивания Западом темы взрывов на «Северных потоках».
Напомним, 8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал итоги журналистского расследования подрыва «Северных потоков» и привел данные о том, что бомбы под ниткой газопровода в море заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне прошлого года.