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Замминистра обороны Панков: Пансион воспитанниц МО РФ входит в число лучших школ России

16:47 12.12.2022
Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков вручил начальнику пансиона, Ларисе Максимовой, вымпел «Лучшему училищу Минобороны».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Московский пансион воспитанниц признан лучшим довузовским учебным заведением Минобороны. Причем в девятый раз подряд.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков вручил начальнику пансиона, Ларисе Максимовой, вымпел «Лучшему училищу Минобороны».

«Пансион входит в число лучших школ не только Москвы, но и Российской Федерации. Является обладателем грантов в сфере образования за высокие результаты в учебе и спорте. Воспитанницы традиционно побеждают в международных и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, являются чемпионами престижных международных соревнований», - подчеркнул Панков. 

С начала года воспитанницам учебного заведения было присвоено более 130 взрослых и 200 юношеских спортивных разрядов. Подтвердили три звания кандидата в мастера спорта по плаванию, шахматам и полиатлону.

Кроме того, среди воспитанниц - 25 победителей и 33 призера всероссийских олимпиад. А также лауреаты и участники различных международных конкурсов.

Ранее публиковались кадры работы САУ «Гиацинт» в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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