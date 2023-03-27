Армия Армия Армия

Расчеты с противодроновыми ружьями прикрыли атаку бойцов ВС РФ на позиции боевиков

05:02 27.03.2023
Экипажи самоходных орудий «Нона» работают под прикрытиям расчетов с противодроновыми ружьями и переносными зенитно-ракетными комплексами, способных уничтожить в воздухе любую цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» ВДВ ударили по украинским боевикам, окопавшимся на правом берегу Днепра. Бойцов прикрывали расчеты с противодроновыми ружьями.

Под прикрытием бронегрупп на боевых машинах десанта БМД-4М экипажи самоходных орудий «Нона» совершают марш на огневые позиции. Прибыв на место, они прицеливаются и наносят огневое поражение по опорным пунктам противника.

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов. Прикрытие подразделений ВДВ осуществляют расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитно-ракетными комплексами, способные подавить и уничтожить любую цель в воздухе.

Ранее огнем РСЗО «Град» была уничтожена САУ Krab польского производства. Установку уничтожили вместе с расчетом на Северском направлении в зоне СВО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:41 В стране и мире
В МИД заявили, что РФ может потребовать компенсации за «Северные потоки»
03:28 В стране и мире
Глава МИД Сербии рассказал, почему страна не вводит санкции против России
01:21 В стране и мире
Израильская полиция применила водометы в отношении протестующих против судебной реформы
20:01 Спорт
Сборная России по футболу обыграла Ирак со счетом 2:0
18:59 В стране и мире
Северная Македония передаст Киеву ненужные вертолеты Ми-24
Популярное
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.