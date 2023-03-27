Расчеты с противодроновыми ружьями прикрыли атаку бойцов ВС РФ на позиции боевиков

Экипажи самоходных орудий «Нона» работают под прикрытиям расчетов с противодроновыми ружьями и переносными зенитно-ракетными комплексами, способных уничтожить в воздухе любую цель.

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Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» ВДВ ударили по украинским боевикам, окопавшимся на правом берегу Днепра. Бойцов прикрывали расчеты с противодроновыми ружьями.

Под прикрытием бронегрупп на боевых машинах десанта БМД-4М экипажи самоходных орудий «Нона» совершают марш на огневые позиции. Прибыв на место, они прицеливаются и наносят огневое поражение по опорным пунктам противника.

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов. Прикрытие подразделений ВДВ осуществляют расчеты с противодроновыми ружьями и переносными зенитно-ракетными комплексами, способные подавить и уничтожить любую цель в воздухе.

Ранее огнем РСЗО «Град» была уничтожена САУ Krab польского производства. Установку уничтожили вместе с расчетом на Северском направлении в зоне СВО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.