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Песков поставил под сомнение подлинность кадров с военным с украинской нашивкой

Елизавета Потейчук
15:01 12.04.2023
По словам официального представителя Кремля, кадры могут стать поводом для проведения проверки, но сначала нужно убедиться в их достоверности.
Песков поставил под сомнение подлинность кадров с военным с украинской нашивкой
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попавшие в Сеть кадры с расправой над военным с украинской нашивкой. Официальный представитель Кремля назвал видео ужасным и отметил, что оно может стать поводом для инициирования проверки, но для начала стоит убедиться в достоверности ролика.

«Прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», - подчеркнул Песков.

Ранее старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик провел параллель между «пыточными» украинских националистов и содержанием военнопленных во время Второй мировой войны у фашистов.

Напомним, верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных Наций Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы, а виновных нужно привлечь к ответственности.

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