Опубликованы кадры полетов авиации Северного флота в ходе командно-штабных учений

В МО РФ подчеркнули, что учения носят плановый характер и являются частью годичного цикла подготовки органов военного управления СФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Северный флот проводит командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО под руководством командующего СФ Александра Моисеева. Кадры полетов авиации публикует «Звезда».

В ходе учений отрабатываются действия по управлению авиацией и войсками ПВО на случай необходимости разрешения кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

Сами учения - плановые. Они - часть годичного цикла подготовки органов военного управления Северного флота. На различных этапах будет отрабатываться взаимодействие с корабельными силами флота и самолетами дальней авиации ВКС России.

Учения позволят оценить готовность командования и штабов в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО, причем как при разрешении кризисных ситуаций, так и в ходе ведения боевых действий.

Ранее Минобороны России показало кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.