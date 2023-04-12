Генпрокуратуру просят проверить Пугачеву на предмет финансирования украинских боевиков

В тексте обращения указано, что ее уличили в связях со спецслужбами Запада.

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На имя генпрокурора России Игоря Краснова поступило обращение проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских националистов. С соответствующим письмом обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Соответствующий документ появился в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», - приводит агентство информацию из документа.

Бородин добавил, что его ведомство уже фиксировало факт оказания финансовой помощи в адрес Пугачевой из-за рубежа. Также ее уличили в связях со спецслужбами Запада.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», - написал он.

Ранее Генпрокуратуру уже просили проверить высказывания Пугачевой о «холопах и рабах». С этим обращением также выступал Виталий Бородин.

Он писал, что считает действия певицы содержащими признаки правонарушений - «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Также в минувшем году ее начали проверять на предмет дискредитации ВС России из-за ее поста в соцсетях.