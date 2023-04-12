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В Курчатовском институте разработали мини-АЭС для питания отдаленных районов РФ

Алексей Курильченко
14:47 12.04.2023
Глава института отметил, что учреждение работает над обеспечением биологической безопасности России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Курчатовском институте разработали атомную термоэлектрическую станцию малой мощности. Она позволит обеспечить энергией труднодоступные районы по всей России. Об этом заявил президент института Михаил Ковальчук.

«Сегодня мы ведем полным ходом работы в области природоподобия, работаем с живой природой. Это продукты сельского хозяйства, продукты питания, базовые субстанции для лекарств, которые делаются биотехнологическим способом. Сегодня безопасность и суверенитет мы сохраняем с помощью ракет, но завтрашний суверенитет будет основан на биобезопасности. Я думаю, что Курчатовский институт также как он обеспечил суверенитет ядерный и сохраняет его сегодня, обеспечит суверенитет страны в области биобезопасности», - заявил Ковальчук.           

Сегодня этой научной организации исполнилось 80 лет. Поздравление коллективу направил президент России Владимир Путин. Курчатовский институт создали в 1943 году под названием «Лаборатория №2». Там разрабатывали атомную бомбу. Сегодня там ведутся исследования в самых разных сферах. В ближайшие несколько лет институт будет заниматься развитием технологий для энергетики нового поколения, применением ядерных технологий в медицине и другими направлениями.   

Ранее президент Ковальчук заявил, что Россия сможет ответить не только на ядерные вызовы, но и на угрозы биологической безопасности. По его словам, использовать биологическое оружие становится все дешевле и проще.

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