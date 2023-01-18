Президент НИЦ «Курчатовский институт» рассказал, как противостоять биологическим угрозам

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Россия сможет ответить не только на ядерные вызовы, но и на угрозы биологической безопасности. Об этом на заседании ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» сказал его президент Михаил Ковальчук. По его словам, использовать биологическое оружие дешевле и проще.

«Нас с вами уничтожить дешевле и проще стало биологическим путем. Именно поэтому в Курчатовском институте, который назывался Институтом атомной энергии, мы за последнее десятилетие при полной поддержке президента и руководства страны создали не имеющий мировых аналогов новый Курчатовский институт XXI века. Институт природоподобных технологий, который нацелен на решение вопросов биологической безопасности. Это касается продуктов питания, сельского хозяйства, медицины и массы разных вещей. И я думаю, так же как мы ответили на вызов тот ядерный, мы точно так же ответим на вызов сегодняшнего дня», - сказал он.

В мероприятии также принял участие начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Он выразил надежду на то, что Курчатовской институт и оборонное ведомство найдут новые механизмы взаимодействия в рамках спецоперации.