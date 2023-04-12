Глава Роскосмоса Борисов поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником

Глава Роскосмоса поблагодарил руководителей и сотрудников космической отрасли за труд, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником.

Руководитель госкорпорации подчеркнул значимость достижений предшественников в освоении космического пространства. Кроме того, он перечислил современные вызовы и задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой.

Борисов также поблагодарил руководителей и сотрудников отрасли за труд и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Ранее по случаю Дня космонавтики из Российской Федерации и Соединенных Штатов в воздух подняли стратостат с призывом детей к ученым всего мира использовать технологии только в мирных целях. Запуск шара был осуществлен участниками акции «Технологии ради будущего мира».