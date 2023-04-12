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В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского Су-24 в небе ДНР

14:24 12.04.2023
Украинский самолет сбила российская истребительная авиация в районе Красного Лимана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского самолета Су-24. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 94 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 117 районах. 

Российские средства ПВО перехватили за сутки два украинских снаряда РСЗО HIMARS. Еще они уничтожили пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка (ЛНР), Еленовка (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 741 беспилотника, 415 ЗРК, 8 647 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевых машин РСЗО 4 570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 483 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков сообщил, что российские войска поразили резервы врага, пытавшиеся пробиться в Артемовск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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