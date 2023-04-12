Российские войска поразили резервы врага, пытавшиеся пробиться в Артемовск
Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении в городе Артемовск три городских квартала перешли под контроль России. Ими овладели штурмовые отряды «Вагнер». На флангах штурмовых отрядов подразделения ВДВ РФ сковывали действия противника.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника. Он пытался пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка. Также удары нанесены по подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка ДНР.
За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено восемь самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия группировки «Южная» выполнили 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».
Вместе с тем в МО РФ докладывали об уничтожении украинского Су-24 в небе Донецкой Республики. Он был сбит в районе Красного Лимана.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.