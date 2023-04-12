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Российские войска поразили резервы врага, пытавшиеся пробиться в Артемовск

14:18 12.04.2023
Удары по украинским резервам наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск. Националисты предпринимали попытку пробиться в город со стороны Часова Яра и Богдановки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении в городе Артемовск три городских квартала перешли под контроль России. Ими овладели штурмовые отряды «Вагнер». На флангах штурмовых отрядов подразделения ВДВ РФ сковывали действия противника.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника. Он пытался пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка. Также удары нанесены по подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка ДНР.

За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено восемь самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия группировки «Южная» выполнили 52 огневые задачи.

Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Вместе с тем в МО РФ докладывали об уничтожении украинского Су-24 в небе Донецкой Республики. Он был сбит в районе Красного Лимана.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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