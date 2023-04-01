В ДТП на Кубе пострадали пятеро российских туристов

Отмечается, что двоим из них потребовалась операция.

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Пятеро российских туристов пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса, которое произошло в центральном районе Кубы. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ Нану Мгеладзе.

«Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся», - сказала Нана Мгеладзе.

По словам генконсула, россияне получили ушибы и травмы разной степени тяжести. Двоим из пяти пострадавших была необходима операция.

Ранее на трассе М-11 «Нева» столкнулись более 40 автомобилей. Погибла женщина, 14 человек пострадали, в том числе дети.