Стали известны подробности столкновения более 40 автомобилей на трассе М-11 «Нева»
Погибла женщина, 14 человек пострадали, в том числе дети. По факту автокатастрофы в Новгородской области возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: 53.mchs.gov.ru
По словам следователей, вероятными причинами массового ДТП на 503 километре платной трассы М-11 «Нева», где столкнулись более 40 автомобилей, погибла одна женщина и 14 человек пострадали, могли стать сильный снегопад и несоблюдение водителями рекомендаций по скоростному режиму.
Все началась со столкновения двух грузовиков, а дальше по цепочке еще более 10 автомобилей не успевших затормозить. Женщина управлявшая легковым автомобилем погибла на месте - ее зажало в кузове после того, как машина влетела под фуру.