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Стали известны подробности столкновения более 40 автомобилей на трассе М-11 «Нева»

Павел Кольцов
Вероника Волосунова
22:25 27.02.2023
Погибла женщина, 14 человек пострадали, в том числе дети. По факту автокатастрофы в Новгородской области возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: 53.mchs.gov.ru
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По словам следователей, вероятными причинами массового ДТП на 503 километре платной трассы М-11 «Нева», где столкнулись более 40 автомобилей, погибла одна женщина и 14 человек пострадали, могли стать сильный снегопад и несоблюдение водителями рекомендаций по скоростному режиму.

Все началась со столкновения двух грузовиков, а дальше по цепочке еще более 10 автомобилей не успевших затормозить. Женщина управлявшая легковым автомобилем погибла на месте - ее зажало в кузове после того, как машина влетела под фуру.

© 53.mchs.gov.ru

Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка, в которой застряли семьи с маленькими детьми, а автобусы и грузовики оказались заблокированы. Сотрудники МЧС организовали мобильный пункт обогрева. Из-за коллапса водители пытались съехать на бесплатную трассу М-10, однако, по их словам, на выезде с них требовали оплату по стандартному тарифу. Из-за этого образовалась еще одна пробка на съезде. Губернатор Новгородской области проводит «разбор полетов».

О том, что погода в новгородской области ухудшится, синоптики предупреждали. Всего за сутки там выпала треть месячной нормы осадков. О непогоде знали и спасатели. Новгородское управление МЧС обратилось с предупреждением к водителям и органам местной власти. 

В компании «Автодор», под управлением которой находится платная автотрасса, заявили, что предприняли все необходимые меры по очистке дорожного полотна. Кроме того, на табло информации в рамках интеллектуальной транспортной системы на М-11 были предупреждения о рекомендованной скорости в 70 км/ч.

© 53.mchs.gov.ru

В том, насколько власти и ответственные за состояние трассы исполнили предписания, разберутся следователи, которые работают по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Еще одно ДТП произошло на Новорижском шоссе. Столкнулись «газель» и автобус. Пострадавших нет.

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