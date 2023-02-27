Стали известны подробности столкновения более 40 автомобилей на трассе М-11 «Нева»

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Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка, в которой застряли семьи с маленькими детьми, а автобусы и грузовики оказались заблокированы. Сотрудники МЧС организовали мобильный пункт обогрева. Из-за коллапса водители пытались съехать на бесплатную трассу М-10, однако, по их словам, на выезде с них требовали оплату по стандартному тарифу. Из-за этого образовалась еще одна пробка на съезде. Губернатор Новгородской области проводит «разбор полетов».

О том, что погода в новгородской области ухудшится, синоптики предупреждали. Всего за сутки там выпала треть месячной нормы осадков. О непогоде знали и спасатели. Новгородское управление МЧС обратилось с предупреждением к водителям и органам местной власти.

В компании «Автодор», под управлением которой находится платная автотрасса, заявили, что предприняли все необходимые меры по очистке дорожного полотна. Кроме того, на табло информации в рамках интеллектуальной транспортной системы на М-11 были предупреждения о рекомендованной скорости в 70 км/ч.