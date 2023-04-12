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Российские военные отбили атаки противника на Краснолиманском направлении

13:04 12.04.2023
Противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции на Невском и Торском участках, но атака была сорвана российской артиллерией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российская авиация ударила по объектам вооруженных формирований Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Были поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника», - сказал он.

Также начальник пресс-центра сообщил об успехах наших сил ПВО. По его словам, расчеты уничтожили украинские беспилотники. Савчук рассказал и о безуспешных попытках украинских боевиков вернуть утраченные позиции на Невском и Торском участках. Российские артиллеристы открыли огонь по националистам и сорвали атаку. Противник с потерями отошел.

Не увенчались успехом попытки неприятеля вернуть позиции на Червонодибровском участке. Украинским силам нанесено огневое поражение, противник рассредоточился в лесном массиве, добавил начальник пресс-центра.

Ранее Минобороны показало, как российские бойцы оттачивают владение пулеметами и гранатометами АГС-17 на Сахалине.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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