Российские военные отбили атаки противника на Краснолиманском направлении
Российская авиация ударила по объектам вооруженных формирований Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
«Были поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника», - сказал он.
Также начальник пресс-центра сообщил об успехах наших сил ПВО. По его словам, расчеты уничтожили украинские беспилотники. Савчук рассказал и о безуспешных попытках украинских боевиков вернуть утраченные позиции на Невском и Торском участках. Российские артиллеристы открыли огонь по националистам и сорвали атаку. Противник с потерями отошел.
Не увенчались успехом попытки неприятеля вернуть позиции на Червонодибровском участке. Украинским силам нанесено огневое поражение, противник рассредоточился в лесном массиве, добавил начальник пресс-центра.
Ранее Минобороны показало, как российские бойцы оттачивают владение пулеметами и гранатометами АГС-17 на Сахалине.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.