Российские бойцы отточили владение пулеметами и гранатометами АГС-17 на Сахалине

Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих на полигонах на Сахалине.

На видео показано, как бойцы готовятся к будущим сражениям, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов и гранатометов АГС-17. Также мужчины учатся управлять беспилотными летательными аппаратами.

Занятия проходят интенсивно, с учетом опыта проведения спецоперации и под руководством инструкторов, которые охотно делятся своим боевым опытом. С каждым днем тренировок действия военнослужащих становятся все слаженнее, элементы упражнений доводятся до автоматизма.

Ранее Минобороны опубликовало рассказ снайпера с позывным Спектр, который объясняет, как используют винтовки МЦ-566 и АСВК в зоне СВО. На кадрах оборонного ведомства показано, как снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и готовятся к стрельбе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.