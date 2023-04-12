Набиуллина заявила, что сейчас нет необходимости в возврате к репатриации валютной выручки

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Центробанк РФ считает, что в настоящее время возврат к репатриации выручки в иностранной валюте не нужен. Об этом заявила глава Эльвира Набиуллина. Во время заседания в Госдуме РФ она сказала, что сейчас российские компании и граждане выезжают за рубеж, «что позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен».

«Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки, другим валютным ограничениям - на наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен», - цитирует ее слова ТАСС.

Набиуллина добавила, что ЦБ РФ наблюдает данную ситуацию и подтверждает, что, возможно, доля продаж немного снизилась.

«Мы следим за этим. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно. То есть они все равно ее продают, даже без обязательств репатриации экспортной выручки», - проинформировала она.

Немногим ранее глава ЦБ РФ пояснила, с чем связано ослабление курса российской валюты. В качестве одной из причин названо снижение российского экспорта и падение цен на нефть.