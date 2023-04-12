Набиуллина рассказала, что повлияло на ослабление курса рубля

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Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, каковы причины ослабления курса рубля. Она пояснила, что причина - снижение экспорта в стоимостном выражении, снижение цен на нефть. Увеличение стоимости нефти будет ощутимо в следующем периоде, так как «сейчас выручка от того, когда цены были достаточно низкими».

«Это связано с тем, что у нас экспорт снижался и падение цен на нефть было. То, что мы видим в последнее время - увеличение цен на нефть - это скажется в следующие периоды. При этом у нас импорт достаточно быстро восстановился. Поэтому сальдо текущего счета - разница между экспортом и импортом - стало уменьшаться. В прошлом году разница была рекордно высокой, сейчас гораздо ниже и, конечно, это влияет на курс», - сообщила она.

Вместе с тем Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисные меры являются мощным лекарством, имеющим побочные эффекты и надо прекращать его прием «как только пациент может справляться без него». Говоря об уровне годовой инфляции, она отметила, что в марте ее значение опустилось ниже 4%. Вероятно, что в апреле она снизится еще.

Глава ЦБ РФ считает, что в настоящее время полностью убрать меры валютного контроля невозможно. Обменный курс рубля, который сдерживал инфляцию в 2022 году, сейчас, видимо, будет иметь проинфляционное влияние. Набиуллина добавила, что на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке ЦБ России уточнит макроэкономический прогноз.

Ранее в ЦБ РФ уже затрагивали тему ослабления курса российской валюты. Тогда зампред Заботкин сообщал, что Россия в настоящее время проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.