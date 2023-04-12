В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Набиуллина рассказала, что повлияло на ослабление курса рубля

Марина Крижановская
11:12 12.04.2023
Одним из факторов стало снижение сальдо торгового баланса, в котором «импорт достаточно быстро восстановился».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, каковы причины ослабления курса рубля. Она пояснила, что причина - снижение экспорта в стоимостном выражении, снижение цен на нефть. Увеличение стоимости нефти будет ощутимо в следующем периоде, так как «сейчас выручка от того, когда цены были достаточно низкими».

«Это связано с тем, что у нас экспорт снижался и падение цен на нефть было. То, что мы видим в последнее время - увеличение цен на нефть - это скажется в следующие периоды. При этом у нас импорт достаточно быстро восстановился. Поэтому сальдо текущего счета - разница между экспортом и импортом - стало уменьшаться. В прошлом году разница была рекордно высокой, сейчас гораздо ниже и, конечно, это влияет на курс», - сообщила она.

Вместе с тем Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисные меры являются мощным лекарством, имеющим побочные эффекты и надо прекращать его прием «как только пациент может справляться без него». Говоря об уровне годовой инфляции, она отметила, что в марте ее значение опустилось ниже 4%. Вероятно, что в апреле она снизится еще.

Глава ЦБ РФ считает, что в настоящее время полностью убрать меры валютного контроля невозможно. Обменный курс рубля, который сдерживал инфляцию в 2022 году, сейчас, видимо, будет иметь проинфляционное влияние. Набиуллина добавила, что на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке ЦБ России уточнит макроэкономический прогноз.

Ранее в ЦБ РФ уже затрагивали тему ослабления курса российской валюты. Тогда зампред Заботкин сообщал, что Россия в настоящее время проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:47 Армия
Видео
Пленный украинский боевик Попов заявил об огневом превосходстве российских войск
11:14 Армия
Видео
МО РФ исследует обнаруженные в биолабораториях Украины патогены холеры и сибирской язвы
11:12 В стране и мире
Видео
Набиуллина рассказала, что повлияло на ослабление курса рубля
11:06 В стране и мире
Совфед РФ утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
10:26 В стране и мире
Минобороны Сербии опровергло поставки оружия на Украину
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.