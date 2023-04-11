Володин поручил пригласить в Госдуму посла США для обсуждения биолабораторий на Украине

Благодаря действиям Вооруженных Сил России появился доступ к документам, которые подтверждают, что из Украины и территорий Донбасса готовили полигон для незаконных и жестоких исследований.

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Киев, Одесса, Львов, Харьков - крупные или, как еще говорят, референс-биолаборатории США, как и десятки более мелких точек в разных частях страны, всего их 50, - работали на территории Украины с 2008 года. Однако подготовка к созданию этой смертельно-опасной сети у российских границ началась еще в начале 90-х.

Под видом исследований для защиты от биоугроз над людьми ставили бесчеловечные опыты. Для расследования всех фактов биотерроризма парламентской комиссии понадобился год. В руках вице-спикера Госдумы РФ папка, внутри которой - более двухсот страниц. Это и есть результат. Подробно рассмотрено каждое преступление, на которое киевский режим шел для того, чтобы угодить своим кураторам, сдавая страну в военно-биологическую оккупацию.

«Программы США по созданию биооружия имеют свои исторические корни, под эти задачи строились лаборатории биовойны США. Все помнят ядерный проект “Манхэттен”, разработали и сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Военно-биологический проект США на Украине сегодня - это “Манхэттен-2”. Это разработка оружия массового поражения. Проект реализации мощной сети военно-биологических структур с многомиллиардным бюджетом», - сказала сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая.

Под руководством Вашингтона ученые работали с более чем сотней штаммов: конго-крымской и желтой лихорадками, туляремией, сибирской язвой. Также проводились испытания по противодействию коронавирусу, и это за несколько месяцев до начала пандемии. Подопытными становились пациенты психиатрической клиники под Харьковом. Угрозам подвергали в том числе и детей Донбасса.

«Мы осознаем, что Украина - это приграничное с нами государство, и деятельность этих лабораторий скажется на жизни наших российских граждан. Более того, это угроза существования всего человечества. По мнению экспертов, массовые эпидемии - это результат деятельности подобных лабораторий», - утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Если бы не специальная военная операция, лаборатории не просто бы работали, но и расширялись. Благодаря действиям Вооруженных Сил России появился доступ к документам, которые подтверждают, что из Украины и территорий Донбасса готовили полигон для незаконных и жестоких исследований.

«Хочу напомнить, что в 4 часа утра 24 февраля был подписан блок об уничтожении биоразработок на территории Украины. Был подписан министром здравоохранения Украины. Он был составлен на английском языке. В ходе СВО Минобороны проанализировало более двух тысяч документов», - отметил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, все это свидетельствует о нарушении Конвенции о биологическом и токсинном оружии. США пытались призывать к ответу и в прошлом году, когда заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сама подтверждала наличие биолаборатий. Но на заседании стран-участниц международного соглашения в Женеве на все вопросы российской стороны представители США не привели ни одного убедительного факта. Парламентарии решили, что ответить перед Госдумой должны и американский посол Линн Трэйси, и сама Нуланд.

«Посла приглашайте, пускай отвечает за явку сюда Нуланд. Как печеньки раздавать, им ума хватило. Неизвестно, чем они их напичкали, а они едят», - подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Оценку деятельности биолаборатий дадут в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре, также доклад будет представлен и президенту России Владимиру Путину, и правительству России. Также документы опубликуют на сайте Государственной думы.