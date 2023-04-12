Два новых выброса пепла произошли на вулкане Шивелуч

Толщина пеплового слоя в поселках на Камчатке уже превысила 20 см.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, РИА Новости

На Камчатке произошло два новых выброса пепла из вулкана Шивелуч.

Облака пепла достигли 8 и 10 км, а толщина пеплового слоя, который залег в поселках на Камчатке, превысила 20 см.

Ранее мы рассказывали и показывали последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Мощнейший выброс из жерла можно сравнить по масштабу с сильнейшими снежными циклонами.

Напомним, что на вулкане Шивелуч вновь началось извержение. На высоту 12-15 километров поднялось облако пепла и обрушилось пылью на близлежащие населенные пункты. Максимальный код опасности был присвоен позднее выбросу вулканического пепла.