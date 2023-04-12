Софья Сапега заявила о согласии на экстрадицию в Россию

Российский посол в Минске посетил осужденную и получил ее согласие на экстрадицию в Россию.

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В посольстве России в Минске сообщили, что российский консул посетил гражданку Российской Федерации Софью Сапегу в месте заключения в Белоруссии и получил ее согласие на экстрадицию в РФ.

«В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря посольства РФ в Белоруссии Алексея Москалева.

Гражданку РФ Софью Сапегу осудили на шесть лет по нескольким уголовным статьям в Белоруссии. Девушка призналась, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где она размещала личные данные о сотрудниках МВД республики.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года в аэропорту белорусской столицы. В начале текущего года россиянке отказали в помиловании. Адвокат Гашинский пообещал подать запрос на передачу заключенной в Россию, где девушка сможет обратиться к президенту с просьбой об освобождении от отбытия оставшейся части наказания.