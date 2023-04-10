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В ЦБ объяснили, из-за чего происходит ослабление рубля

Елизавета Потейчук
16:02 10.04.2023
Будущая динамика курса рубля окажется более гладкой, считает зампред Центробанка Заботкин.
В ЦБ объяснили, из-за чего происходит ослабление рубля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Нынешнее ослабление курса рубля происходит по причине того, что Россия сейчас проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. С таким заявлением выступил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

«После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться», - сказал Заботкин во время заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год.

Зампред ЦБ разъяснил, что доход с отставанием следует за объемами и ценой продаж. Это случилось из-за того, что оплата происходит не сразу, а в течение трех месяцев после отгрузки товара. Заботкин уверен, что дальнейшая динамика курса рубля окажется более гладкой.

Ранее обозреватель издания National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что антироссийские санкции обернулись против Запада и привели лишь к укреплению рубля.

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