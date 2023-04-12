Снайперские пары ВС РФ уничтожили пытавшихся преодолеть Днепр украинских диверсантов

В Минобороны России рассказали, что вражеские диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, ликвидируются снайперами ежедневно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что наши снайперы каждый день уничтожают вражеских диверсантов, пытающихся преодолеть Днепр.

«Снайперскими парами ежедневно уничтожаются диверсионно-разведывательные группы, совершающие безуспешные попытки переправиться малыми группами на левый берег Днепра в Херсонской области», - говорится в сообщении.

Снайпер с позывным Спектр раскрыл нюансы этой боевой работы. Он сообщил, как наши бойцы применяют винтовки МЦ-566 и АСВК в зоне специальной военной операции. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ.

«Мы всегда подбираем оружие под задачу, данное оружие - это МЦ-566 с тепловизионным прицелом. Если идет с тобой напарник с более крупным калибром, если нужно отступать и дистанция уже позволяет, ее эффективная - 800 метров. Можно скоростной стрельбой подавлять противника при отходе. И ночью можно работать с ней, очень удобная винтовка», - пояснил он.

Спектр добавил, что на точку, с которой ведется стрельба, снайперы идут без рюкзаков и тяжелых вещей. Наиболее важные цели, по словам бойца, - корректировщик и командир. На кадрах оборонного ведомства показано, как снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию и изготавливаются к стрельбе. При стрельбе учитываются такие факторы, как направление ветра, дистанция до цели и другие. Корректировщик дает целеуказание, а снайпер стреляет.

В описании к видео сказано, что снайперские пары каждый день уничтожают украинские разведгруппы, пытающиеся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.