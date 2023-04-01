Защита наместника Киево-Печерской лавры потребовала отвода судьи

Свое решение адвокаты аргументировали тем, что судья не стал удовлетворять их ходатайство о рассмотрении оригиналов аудиофайлов, на которых строится часть подозрения.

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Представляющие интересы наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла адвокаты потребовали замену судьи. Об этом сообщили в RT.

По словам адвокатов, судья не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, которые легли в основу строящихся подозрений в «оправдании вооруженной агрессии России».

Сегодня утром вооруженные люди начали проводить обыски на территории Киево-Печерской лавры. Они выгнали монахов, а Митрополиту Павлу вручили подозрение и вызвали его на допрос в СБУ.

В связи с плохим состоянием здоровья, а именно повышением сахара, митрополита Павла, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения было перенесено на 3 апреля. Однако затем суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры на заседание.