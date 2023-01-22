Командир э/м боевой части АПЛ «Тула» объяснил особенности подводного пуска баллистических ракет

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Для подводного запуска баллистической ракеты атомная подводная лодка должна соблюдать определенные условия. Она должна соблюдать нужные глубину и скорость. О нюансах пуска в эфире «Военной приемки» рассказал командир электромеханической боевой части атомного подводного крейсера «Тула» Дмитрий Дыбко.

«Ракетоконструкция это достаточно хрупкий механизм. А мы производим подводный старт ракеты, нам надо обязательно выдерживать определенные высоту и глубину. Если будет ниже - ракета может разрушиться», - рассказал Дмитрий.

Если же всплыть слишком близко к поверхности, то подлодку могут увидеть самолеты-разведчики. За точное положение крейсера отвечает автоматика систем управления движением, за автоматику - электромеханическая боевая часть, БЧ-5.

«Даже в тех местах подлодки, где вахта не несется, все равно есть механизмы, которые личный состав БЧ-5 обслуживает», - рассказал Дмитрий.

В зоне ответственности БЧ-5 самый сложный агрегат крейсера - реактор. Точнее два реактора - две атомные энергетические установки.

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