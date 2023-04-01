Армия В МО РФ заявили, что зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Согласно сообщению МО РФ, нарушение прекращения огня было зафиксировано в Шушинском районе. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Читайте нас на: В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство», - говорится в бюллетене российского оборонного ведомства. Согласно сообщению Минобороны России, по трем маршрутам в Нагорном Карабахе (Мартунинский, Мардакертский, Шушинский) проведено патрулирование. Также российские миротворцы, согласно сообщению Минобороны России, обеспечили сопровождение колоны автомобилей с гуманитарным грузом по маршруту Горис - Степанакерт. Ранее в Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Российское оборонное ведомство также сообщало о продолжении переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по вопросу возобновления движения транспорта по трассе Степанакерт - Горис. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика