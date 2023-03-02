В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ заявил, что в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

Игнат Далакян
19:48 02.03.2023
МО РФ сообщило, что инцидент произошел в Аскеранском районе, пострадавших нет.
МО РФ заявил, что в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием Российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис.

Согласно заявлению Минобороны РФ, российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил причины непринятия заявления Совбеза ООН по Лачинскому коридору. Согласно словам дипломата, французская сторона проигнорировала большинство предложений России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:24 В стране и мире
В ФСБ РФ сообщили о пресечении вылазки украинских боевиков в Брянской области
18:48 В стране и мире
Операция у раненного в Брянской области мальчика прошла успешно
17:29 В стране и мире
Кравцов опроверг информацию об обстреле автобуса с детьми украинскими диверсантами
16:48 В стране и мире
В ФСБ РФ сообщили, что ситуация в Брянской области находится под контролем
16:25 В стране и мире
Видео
«Водитель насмерть, дети выскочили»: мать спасшего детей мальчика о теракте под Брянском
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.