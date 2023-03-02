МО РФ заявил, что в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

МО РФ сообщило, что инцидент произошел в Аскеранском районе, пострадавших нет.

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Министерство обороны Российской Федерации заявило, что зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. По данному факту командованием Российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис.

Согласно заявлению Минобороны РФ, российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил причины непринятия заявления Совбеза ООН по Лачинскому коридору. Согласно словам дипломата, французская сторона проигнорировала большинство предложений России.