СВР рассекретила документы о планах нападения Германии на СССР

Один из пунктов документа сообщает, что «понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты».

© Фото: prlib.ru

Из архива Службы внешней разведки России опубликованы рассекреченные документы, датированные 1941 годом. Они свидетельствуют о готовившейся войне фашистской Германией против СССР. Самые важные документы опубликовала Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.

Так, одна из сопроводительных записок наркома госбезопасности СССР В. Меркулова на имя И. Сталина, а также В. Молотова и Л. Берии датирована 16 июня 1941 года. Сообщения направлялись агентурой НКГБ СССР (Народного комиссара госбезопасности) из Берлина.

«1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного наступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время. <...> 3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся: электростанция "Свирь-3", московские заводы, производящие отдельные части к самолетам (электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки), а также авторемонтные мастерские», - гласит опубликованная информация.