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СВР рассекретила документы о планах нападения Германии на СССР

Марина Крижановская
04:11 28.03.2023
Один из пунктов документа сообщает, что «понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты».
СВР рассекретила документы о планах нападения Германии на СССР
© Фото: prlib.ru
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Из архива Службы внешней разведки России опубликованы рассекреченные документы, датированные 1941 годом. Они свидетельствуют о готовившейся войне фашистской Германией против СССР. Самые важные документы опубликовала Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

Так, одна из сопроводительных записок наркома госбезопасности СССР В. Меркулова на имя И. Сталина, а также В. Молотова и Л. Берии датирована 16 июня 1941 года. Сообщения направлялись агентурой НКГБ СССР (Народного комиссара госбезопасности) из Берлина.

«1. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного наступления против СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время. <...> 3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся: электростанция "Свирь-3", московские заводы, производящие отдельные части к самолетам (электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки), а также авторемонтные мастерские», - гласит опубликованная информация.

© prlib.ru

В рассекреченном документе в пункте 4 указано, что активные военные действия на стороне Германии примет Венгрия, где на тот момент уже находилась «часть германских самолетов, главным образом истребители».

Вместе с тем, немецкие нацисты произвели назначение «начальников военно-хозяйственных управлений "будущих округов" оккупированной территории СССР». Указаны имена для так называемых управленцев Кавказа, Киева, Москвы и для «общего руководства хозяйственным управлением СССР».

© prlib.ru

Также приводится информация, что «на собрании хозяйственников, предназначенных для "оккупированной территории СССР", выступал также Розенберг, который заявил, что "понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты"».

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