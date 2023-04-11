Авиация и войска ПВО Северного флота начали командно-штабное учение

Военные учения Северного флота будут проходить в течении нескольких дней в два этапа.

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Сегодня на Северном флоте началось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО. Мероприятие будет проходить под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны при разрешений кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

Особое внимание в ходе учения будет уделяться обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь.

Данное командно-штабное учение проводится планово и является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск Северного флота.

В ходе учения планируется оценить готовность командования и штабов различных уровней в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО как при разрешении кризисных ситуаций, так и при ведении боевых действий. Также будет проверена слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике.

Учение пройдет в два этапа в течение нескольких дней.

На различных этапах учения будет отработано взаимодействие с корабельными силами флота, а также самолетами командования дальней авиации ВКС Российской Федерации.

В мероприятии приняло участие до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.

Ранее учения провел фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный «Цирконами». Мероприятие было проведено в акватории Красного моря, где фрегат по легенде должен был спасти людей на аварийном судне, подавшем сигнал бедствия.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.