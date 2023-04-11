В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в России

Марина Крижановская
08:28 11.04.2023
На важнейшие, стоящие перед Россией и ее экономикой задачи, Костин предлагает высвободить деньги благодаря перезапуску приватизации, увеличению госдолга и перераспределению бюджетных средств.
Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в России
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
Читайте нас на:

О способах создания в России новой модели роста экономики с опорой на собственные ресурсы размышлял председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Он привел три основных направления, на которых, как он считает, следует сосредоточиться. Это и организация логистики внутри страны, создание соответствующей инфраструктуры, и создание надежной системы для финансовых расчетов, и перезапуск отраслей промышленности в РФ. Также, по мнению Костина, следует сделать упор на импортозамещении высоких технологий и развитии сферы военно-промышленного комплекса. Своим видением он поделился в статье для РБК.

«Во-первых, оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг. Использование основных западных валют в санкционных целях также диктует необходимость скорейшего создания надежной системы финансовых расчетов и платежей в рубле и «дружественных» валютах, развитие двусторонних и многосторонних цифровых валютных платформ. Во-вторых, перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий. В-третьих, укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов», - написал глава ВТБ в своей статье.

При этом средства на все вышеперечисленные направления глава ВТБ предлагает высвободить при помощи трех шагов: перезапуска приватизации, увеличения государственного долга и перераспределения бюджетных средств.

«Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», - предложил Костин.

Относительно приватизационной программы он уверен, что ее возобновление «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения», обеспечить которые может частная инициатива.

Также Костин усомнился, что на 80% находящаяся в госсобственности ОСК способна ответить на вызовы современности, когда Россия поставляет продукцию нефтегазовой отрасли не только в Европу, как это было последние 50 лет, но и теперь по всему миру. Глава ВТБ уверен, что справиться с наращиванием мощностей промышленного судостроения под силу только частной инициативе.

Ранее приводилась информация, что внешний долг России в 2022 году достиг минимума за 15 лет. По сравнению с минувшим 2021 годом показатели госдолга в 2022 году сократились на 21,1%. ЦБ России сообщил, что его объем уменьшился на 101,8 миллиарда долларов, достигнув отметки в 380,5, миллиарда долларов США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Видео
«Проскочили!»: очевидцы показали огромное облако пепла вулкана Шивелуч
09:04 Армия
Видео
Комплексы РЭБ «Палантины» ослепили вражеские беспилотники в Угледаре
07:17 В стране и мире
Видео
На Камчатке показали последствия мощнейшего пеплопада после извержения Шивелуча
06:59 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене мужчину в Сахалинской области
05:33 Армия
Видео
Опубликованы кадры захвата опорного пункта националистов от первого лица
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.