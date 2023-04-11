Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в России

На важнейшие, стоящие перед Россией и ее экономикой задачи, Костин предлагает высвободить деньги благодаря перезапуску приватизации, увеличению госдолга и перераспределению бюджетных средств.

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О способах создания в России новой модели роста экономики с опорой на собственные ресурсы размышлял председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Он привел три основных направления, на которых, как он считает, следует сосредоточиться. Это и организация логистики внутри страны, создание соответствующей инфраструктуры, и создание надежной системы для финансовых расчетов, и перезапуск отраслей промышленности в РФ. Также, по мнению Костина, следует сделать упор на импортозамещении высоких технологий и развитии сферы военно-промышленного комплекса. Своим видением он поделился в статье для РБК.

«Во-первых, оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг. Использование основных западных валют в санкционных целях также диктует необходимость скорейшего создания надежной системы финансовых расчетов и платежей в рубле и «дружественных» валютах, развитие двусторонних и многосторонних цифровых валютных платформ. Во-вторых, перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий. В-третьих, укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов», - написал глава ВТБ в своей статье.

При этом средства на все вышеперечисленные направления глава ВТБ предлагает высвободить при помощи трех шагов: перезапуска приватизации, увеличения государственного долга и перераспределения бюджетных средств.

«Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», - предложил Костин.

Относительно приватизационной программы он уверен, что ее возобновление «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения», обеспечить которые может частная инициатива.

Также Костин усомнился, что на 80% находящаяся в госсобственности ОСК способна ответить на вызовы современности, когда Россия поставляет продукцию нефтегазовой отрасли не только в Европу, как это было последние 50 лет, но и теперь по всему миру. Глава ВТБ уверен, что справиться с наращиванием мощностей промышленного судостроения под силу только частной инициативе.

Ранее приводилась информация, что внешний долг России в 2022 году достиг минимума за 15 лет. По сравнению с минувшим 2021 годом показатели госдолга в 2022 году сократились на 21,1%. ЦБ России сообщил, что его объем уменьшился на 101,8 миллиарда долларов, достигнув отметки в 380,5, миллиарда долларов США.