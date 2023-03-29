Внешний долг России в 2022 году достиг минимума за 15 лет

Показатели по внешнему долгу России за 2022 год сократились на 21,1% в сравнении с предыдущим годом.

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Внешний долг России уменьшился на 101,8 миллиарда долларов, достигнув отметки в 380,5, которая оказалось минимальной с 2007 года. Об этом стало известно из опубликованных ЦБ РФ данных.

Такое падение оказалось наибольшим с 2014 года, когда внешний долг уменьшился на 129 миллиардов долларов. В регуляторе отметили, что снижению размера внешнего долга способствовало погашение кредитов, в том числе «в рамках отношений прямого инвестирования», и сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам.

Меньше всего показатель долга перед нерезидентами у органов госуправления - он равен 46,1 миллиарда долларов. При этом за отчетный период цифры уменьшились более чем на четверть. На ЦБ и кредитные организации приходится 93,5 миллиарда долларов, на иностранных кредиторов - оставшийся 241 миллиард долларов.

Напомним, в прошлом году после решения США не продлевать лицензию на обслуживание российского внешнего долга президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому его оплата продолжилась, но уже в рублях.