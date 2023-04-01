Подросток спас провалившегося под лед ребенка в Новой Москве

Если бы подросток не оказался рядом, все могло бы закончиться хуже.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Недалеко от Скандинавского бульвара в районе Новой Москвы ребенок провалился в небольшой, но очень глубокий пруд, куда также впадает местная река. Поблизости оказался подросток, который героически спас ребенка и тем самым помог избежать трагедии.

Ранее мальчик Федор спас жизнь двум школьницам, которые оказались в опасной ситуации под обстрелом украинских боевиков. Даже получив пулевое ранение, он сделал все возможное, чтобы девочки оказались в безопасности. Мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага».