В США 10 человек погибли после сильного торнадо

На территориях, где в пятницу вечером действовало предупреждение о торнадо, проживает более 28 миллионов человек.

© Фото: Lan Wei, XinHua, Globallookpress

В результате сильного торнадо в нескольких штатах США погибли 10 человек, десятки пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC News

«По меньшей мере десять человек погибли и десятки были госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в пятницу вечером», - следует из сообщения телеканала.

Отмечается, что атмосферный вихрь зафиксировали в следующих штатах: Арканзас (погибли пять человек), Индиана (3 погибших), Иллинойс (1 погибший), Алабама (1 погибший), Айова, Теннесси, Миссисипи и Висконсин.

Как сообщили в американской национальной метеорологической службе, в штатах, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо, проживает более 28 миллионов человек.

Ранее в США из-за торнадо в Миссисипи погибли 23 человека. Еще четыре человека пропали без вести.