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В МО РФ рассказали об успехах группировки войск «Запад» на Купянском направлении

17:20 01.04.2023
Согласно заявлению МО РФ, были уничтожены два ДРГ противника, два минометных расчета националистов и сорвана ротация националистов в районе Стельмаховки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Министерстве обороны России рассказали об успехах группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Это сделал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад", используя беспилотные летательные аппараты, скрыли и огнем САУ Мста-С и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две ДРГ из состава 14 отдельной механизированной бригады и 103 бригады территориальной обороны», - заявил представитель МО РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ сорвали ротацию подразделений украинских войск на передовых позициях в районе населенного пункта Стельмаховка.

«Артиллерия группировки уничтожила два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Ольшана, Стельмаховка. Противник одновременно с двух направлений предпринял попытку проведения разведки боем силами 14 отдельной механизированной бригады», - сообщил Зыбинский.

В результате контратаки наших войск противник понес потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя были уничтожены 15 боевиков, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении до ста украинских националистов на Краснолиманском направлении за сутки. Украинские боевики были поражены ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск «Центр».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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