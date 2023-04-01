МО РФ: на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих

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На Краснолиманском направлении за сутки на данном направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения противника были поражены ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск «Центр». Позиции украинских боевиков располагались в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

С начала проведения СВО было уничтожено 8497 танков и других боевых бронированных машин, 9247 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 4478 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Червоно-Дибровском участке были нанесены авиаудары по неприятелю. Разведчики вскрыли перемещение украинского взвода на бронемашинах, а также местоположение техники 95-й десантно-штурмовой бригады врага.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов