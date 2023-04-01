Дубль Дзюбы обеспечил «Локомотиву» четвертую победу подряд в РПЛ

Итоговый счет матча составил 4:0 в пользу «Локомотива», который теперь занимает 11 строчку турнирной таблицы.

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Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над ФК «Пари Нижний Новогород» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги благодаря дублю Дзюбы. Это четвертая победа «Локомотива» подряд в рамках РПЛ.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе «Локомотива» голы забили Артем Дзюба на 15 и 31 минутах, Дмитрий Баринов на 26 минуте и Антон Миранчук на 90+2 минуте.

Благодаря четвертой победе подряд «Локомотив» со своими 25 очками занял 11 место в таблице, нижегородцы, потерпевшие четвертое поражение подряд, с 19 очками перешли на 13 место.

В следующем туре, который состоится 9 апреля, «Локомотив» примет у себя «Зенит», а «Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что Дзюба вошел в историю как футболист забивший больше 150 голов в РПЛ.