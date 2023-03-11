Зеленский ввел санкции против «Спортлото»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи «Спортлото».
«Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ... Под санкции попал российский оператор государственных лотерей "Спортлото"», - говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Клименко Тайм».
В общей сложности, новые ограничения коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. Кроме россиян в санкционном списке оказались граждане Кипра, Польши, Великобритании, Турции и Нидерландов.
Ранее Россия ввела санкции против 144 министров, депутатов, общественников и журналистов из стран Прибалтики. Также в «стоп-лист» включили граждан, причастных к гонениям русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии, к сносу советских памятников и героизирующих нацизм.