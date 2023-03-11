В стране и мире Зеленский ввел санкции против «Спортлото» Ян Брацкий Под украинские ограничения также попал ряд букмекерских контор, которые «связаны с Россией». © Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи «Спортлото». «Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ... Под санкции попал российский оператор государственных лотерей "Спортлото"», - говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Клименко Тайм». В общей сложности, новые ограничения коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. Кроме россиян в санкционном списке оказались граждане Кипра, Польши, Великобритании, Турции и Нидерландов. Ранее Россия ввела санкции против 144 министров, депутатов, общественников и журналистов из стран Прибалтики. Также в «стоп-лист» включили граждан, причастных к гонениям русскоязычных жителей Латвии, Литвы и Эстонии, к сносу советских памятников и героизирующих нацизм. Экспертное мнение и аналитика