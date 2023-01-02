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Россиянам рассказали, как изменятся пенсии в 2023 году

Ирина Елагина
09:16 02.01.2023
Декан ВШЭ Виноградов объяснил, чего ждать от созданного единого Социального фонда России и когда планируется индексация пенсий в 2023 году.
Россиянам рассказали, как изменятся пенсии в 2023 году
© Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press
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Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России сделает более прозрачной систему назначения выплат. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объяснил в интервью агентству «Прайм», чего ждать от созданного единого Социального фонда России и когда планируется индексация пенсий в 2023 году.

«Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», - пояснил эксперт.

Виноградов также рассказал, что индексация пенсий в 2023 году пройдет поэтапно. Повышение страховых пенсий неработающим произойдет с 1 января, ряд выплат и компенсаций увеличатся с 1 февраля, перерасчет страховой пенсии ожидается с 1 апреля. Пенсии военных пенсионеров планируется повысить с 1 октября.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 4,8 процента. Предполагается, что их средний размер достигнет 21 864 рублей.

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