Ксения Шойгу рассказала о работе по возвращению российских троеборцев на международные турниры

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Возраст поступающих в спортивные школы на отделение триатлона снизился с 10 до 7 лет. О развитии детского спорта говорили сегодня на конференции профильной Федерации. При этом все нагрузки очень тщательно прорабатываются.

Как рассказала президент Федерации Ксения Шойгу, идет работа и над возвращением российских триатлетов на международные турниры.

«Сейчас боремся мы, чтобы наши спортсмены участвовали на международной арене, потому что это рейтинговый вид спорта. Чем раньше выйдет на старт, тем больше шансов получить путевки на Олимпиаду. Если говорить про количество профессиональных стартов, то этот объем никак не уменьшается с наличием или отсутствием международной деятельности», - отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

На конференции затронули и тему любительского спорта. Для непрофессионалов в этом году запланирован плотный график состязаний. Кроме того, предусмотрена грантовая программа по поддержке троеборья в регионах.

Ранее Ксения Шойгу сообщила, что триатлон стал базовым видом спорта в 14 российских регионах.