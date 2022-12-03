Ксения Шойгу: для 14 регионов России триатлон стал базовым видом спорта

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Для 14 регионов России триатлон стал базовым видом спорта. Об этом сегодня на отчетной конференции сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Она также рассказала, что в уходящем году к федерации присоединились новые регионы, среди которых - Вологодская и Рязанская область, а также республики Дагестан и Кабардино-Балкария.

Для тренировок не хватало велосипедов, и в этом году их закупили. Проведены обучающие тренерские курсы и семинары для судей. Эти специалисты будут работать со спортсменами в разных городах.

Особое внимание Федерация уделяет триатлетам с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Спортсмены с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата - Прим.ред.) теперь будут тренироваться совместно с основной сборной и порядка 15 лет продолжалось взаимодействие, и достаточно большая и плотная координация», - сказала она.

Со следующего года, уверена Ксения Шойгу, почти все тренировочные мероприятия и значительное количество стартов у таких атлетов будут проходить вместе с основной сборной.