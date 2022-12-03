Ксения Шойгу: для 14 регионов России триатлон стал базовым видом спорта
Для 14 регионов России триатлон стал базовым видом спорта. Об этом сегодня на отчетной конференции сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
Она также рассказала, что в уходящем году к федерации присоединились новые регионы, среди которых - Вологодская и Рязанская область, а также республики Дагестан и Кабардино-Балкария.
Для тренировок не хватало велосипедов, и в этом году их закупили. Проведены обучающие тренерские курсы и семинары для судей. Эти специалисты будут работать со спортсменами в разных городах.
Особое внимание Федерация уделяет триатлетам с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Спортсмены с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата - Прим.ред.) теперь будут тренироваться совместно с основной сборной и порядка 15 лет продолжалось взаимодействие, и достаточно большая и плотная координация», - сказала она.
Со следующего года, уверена Ксения Шойгу, почти все тренировочные мероприятия и значительное количество стартов у таких атлетов будут проходить вместе с основной сборной.