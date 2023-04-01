Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая звезда»

Глава оборонного ведомства отметил мужество и героизм, проявленные военнослужащими во время выполнения задач в ходе спецоперации.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил) вручил военнослужащим медали «Золотая звезда» и другие государственные награды. Глава оборонного ведомства отметил и поблагодарил награжденных за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.

«Понимаю сложно, понимаю трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный Главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом», - заявил Шойгу.

Ранее Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Сообщается, что объемы поставок востребованных боеприпасов уже определены, принимаются меры по их наращиванию.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов