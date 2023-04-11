Бойцы ВС РФ рассказали секрет математической точности при наведении удара в зоне СВО

Выполнив топографическую разведку, картографы составляют карту местности. Затем карту рассылают по штабам в электронном и бумажном виде.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Машины навигационно-геодезического отделения одними из первых появляются на самых опасных направлениях в условиях малознакомой местности. Их задача - топографическая разведка.

Пока стрелок изучает окрестности, внимание оператора целиком сосредоточено на квадрокоптере. Беспилотник фотографирует местность, после чего отснятый материал подвергается компьютерной обработке. Четыреста фотографий - это примерно три квадратных километра местности.

На полученной 3D-модели можно увидеть рельеф. Затем картограф наносит условные обозначения.

Через единую информационную систему карты доступны военным в электронном виде, но бумажный носитель тоже нужен, поэтому у военных топографов есть типография на колесах.

«Не всегда есть возможность у командиров пользоваться геоинформационными системами. Не всегда достаточно электричества, связи, интернета. По-прежнему на помощь приходит наша карта на бумажной основе», - пояснил Евгений, офицер топографической службы.

Сориентироваться на местности помогают специальные пункты геодезической сети. Она развивалась еще во времена существования СССР и охватывает бывшие советские республики. Привязавшись к геодезическому пункту через систему ГЛОНАСС, можно определить координаты любой точки на местности. Удар из точки А в точку Б можно нанести с математической точностью.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

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