Шеф-повар из ресторана-обладателя звезд Michelin готовит еду бойцам в зоне СВО

Он начал карьеру в Москве, затем поработал в Копенгагене, в Красной Поляне и в Краснодаре. После этого попал в зону СВО.

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Шеф-повар из ресторана-обладателя звезд Michelin рассказал о своей карьере. Он успел поработать в датском ресторане «Гераниум», а также в ресторанах Москвы, Красной Поляны и Краснодара. Теперь же боец с позывным «Шеф» готовит для военнослужащих ВС РФ в Херсонской области.

«Я шеф-повар, мой профиль - морепродукты, занимаюсь этим уже много лет. Начинал в Москве у Кости Ивлева, потом уехал в Данию, в Копенгаген, там работал в ресторане "Гераниум". Работал в Красной Поляне, работал в Краснодаре, сейчас вот работаю здесь», - поделился он.

Он отметил, что в новых условиях ему пришлось учиться готовить заново.

В подразделении, где «Шеф» работает, «боевое братство» - не просто слова. Родные братья с позывными «Русак» и «Заяц» служат здесь. Они вместе пошли на фронт и возвращаться планируют тоже вместе.