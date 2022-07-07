Суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны

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Верховный суд Крыма вынес решение о признании геноцидом преступления нацистов и их пособников во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны. Решение зачитала судья Татьяна Готовкина.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Республики Крым и города Севастополя - ранее Крымской АССР - военными преступлениями, преступлениями против человечества... геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», - говорится в тексте решения.

Судебный процесс начался в июне этого года. По данным следствия, немецко-фашистские захватчики сожгли село Лаки в Бахчисарайском районе, а тех, кто выжил, отправили в лагеря. Во Фрайдорфском районе нацисты расстреливали гражданское население, а тех, кто мог работать, отправляли на каторгу в Германию. В Карасубазаре подвергались мучениям и истреблению местные евреи в душегубках. В результате погибли более тысячи человек. Погибших в дальнейшем закопали в противотанковом рву в районе совхоза «Мариано». Такие же душегубки были и в Симферополе.