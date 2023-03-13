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Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе

Анастасия Бобылева
13:01 13.03.2023
По словам пресс-секретаря президента РФ, политики говорили о реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов», - заявил он.

По словам Пескова, в ходе разговора также обсуждались вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе и подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.

Ранее в МО РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел Мардакертском районе, в результате никто не пострадал.

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