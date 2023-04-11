Представительства госфонда «Защитники Отечества» заработают по всей России с 1 июня

Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России и будет дополнять нормы поддержки государства, что уже и так положены участникам спецоперации.

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С 1 июня во всех регионах России заработают представительства государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом его председатель Анна Цивилева сообщила на встрече с участниками спецоперации.

Военнослужащие, раненные в боях, сейчас проходят курс реабилитации, организованный Службой сопровождения ветеранов спецоперации «Народного фронта». Но теперь активную помощь в лечении и адаптации к гражданской жизни участников специальной военной операции будет оказывать и созданный по инициативе президента фонд «Защитники Отечества».

«Сейчас готовятся социальные координаторы, персональные координаторы, которые будут курировать каждую семью без исключения, ребят, которые вернулись уже и имеют статус ветерана», - заявила Цивилева.

Кроме того, по словам председателя фонда, в его функции входят в том числе дополнительное финансирование к тем нормам поддержки государства, которые уже оказываются и положены ветеранам спецоперации.

Фонд, как отметила Цивилева, дополнительно будет участвовать в финансировании изготовления бионических протезов для того, чтобы тяжелораненые могли социализироваться, трудоустроиться и вести активную мирную жизнь.

Ранее сообщалось, что Путин включил своего помощника Максима Орешкина в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества».