Представительства госфонда «Защитники Отечества» заработают по всей России с 1 июня
С 1 июня во всех регионах России заработают представительства государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом его председатель Анна Цивилева сообщила на встрече с участниками спецоперации.
Военнослужащие, раненные в боях, сейчас проходят курс реабилитации, организованный Службой сопровождения ветеранов спецоперации «Народного фронта». Но теперь активную помощь в лечении и адаптации к гражданской жизни участников специальной военной операции будет оказывать и созданный по инициативе президента фонд «Защитники Отечества».
«Сейчас готовятся социальные координаторы, персональные координаторы, которые будут курировать каждую семью без исключения, ребят, которые вернулись уже и имеют статус ветерана», - заявила Цивилева.
Кроме того, по словам председателя фонда, в его функции входят в том числе дополнительное финансирование к тем нормам поддержки государства, которые уже оказываются и положены ветеранам спецоперации.
Фонд, как отметила Цивилева, дополнительно будет участвовать в финансировании изготовления бионических протезов для того, чтобы тяжелораненые могли социализироваться, трудоустроиться и вести активную мирную жизнь.
Ранее сообщалось, что Путин включил своего помощника Максима Орешкина в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества».