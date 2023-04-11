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Лавров заявил, что РФ будет реагировать на попытки Запада помешать ее диалогу с союзниками

Елизавета Потейчук
17:51 11.04.2023
Россия выступает за то, чтобы структуры и страны Евразийского континента стали частью процесса более широкого интеграционного контура, сказал глава МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В частности, по итогам переговоров глава МИД РФ заявил, что Россия не будет скрывать своего отношения к попыткам Запада подорвать партнерство Москвы с союзниками.

Министр подчеркнул, что, если отношения представляют собой взаимовыгодное сотрудничество, которое регламентируется международным правом, опасений насчет такого партнерства возникнуть не может.

«Если же речь идет о том, что вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственными национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», - сказал Лавров.

Кроме того, Москва желает, чтобы все многосторонние структуры и государства Евразийского континента стали частью процесса более широкого интеграционного контура, о котором говорится в новой Концепции внешней политики России, подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ об утверждении новой концепции ведения внешней политики. Документ отражает позицию России по дипломатическим отношениям и целям во всех регионах мира.

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