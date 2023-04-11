В МО РФ рассказали об отражении украинской попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об отражении попытки разведки боем противника.
«На Южно-Донецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки Восток. Ликвидировано до 10 боевиков», - заявил Гордеев.
Также он отметил результат работы самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» - ее расчет уничтожил вражеских минометчиков в направлении населенного пункта Углесборочное.
А на Запорожском направлении была пресечена попытки украинской мобильной огневой группы выйти к передовым позициям российских войск. Был уничтожен вражеский бронеавтомобиль и пять боевиков.
Александр Гордеев упомянул и о поражении опорного пункта противника в районе Новоданиловки. При этом было ликвидировано пять боевиков.
Бойцы группировки «Восток» удачно использовали комплекс артиллерийской разведки «Пеницилин» - с его помощью была обнаружена и уничтожена украинская САУ «Гвоздика». Ее превратил в груду дымящегося железа расчет российского орудия «Гиацинт-Б».
Ранее сообщалось, что комплексы РЭБ «Палантин» ослепили вражеские беспилотники в Угледаре.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.