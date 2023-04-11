В МО РФ рассказали об отражении украинской попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении

За проваленную попытку разведать боем российские позиции противник заплатил потерями до 10 боевиков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об отражении попытки разведки боем противника.

«На Южно-Донецком направлении отражена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки Восток. Ликвидировано до 10 боевиков», - заявил Гордеев.

Также он отметил результат работы самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» - ее расчет уничтожил вражеских минометчиков в направлении населенного пункта Углесборочное.

А на Запорожском направлении была пресечена попытки украинской мобильной огневой группы выйти к передовым позициям российских войск. Был уничтожен вражеский бронеавтомобиль и пять боевиков.

Александр Гордеев упомянул и о поражении опорного пункта противника в районе Новоданиловки. При этом было ликвидировано пять боевиков.

Бойцы группировки «Восток» удачно использовали комплекс артиллерийской разведки «Пеницилин» - с его помощью была обнаружена и уничтожена украинская САУ «Гвоздика». Ее превратил в груду дымящегося железа расчет российского орудия «Гиацинт-Б».

Ранее сообщалось, что комплексы РЭБ «Палантин» ослепили вражеские беспилотники в Угледаре.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.