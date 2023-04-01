Бойцы ВС РФ показали, как охраняется передвижной хлебозавод в зоне СВО

Противник, считая машины с продуктами легкой мишенью, часто целится в них, поэтому их охраняют расчеты зенитных установок.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В зоне СВО работает передвижной хлебозавод, обеспечивающий хлебом российских военнослужащих. Он может производить несколько тонн хлеба в сутки. Сейчас пекари полностью обспечивают потребности воинских частей.

«В праздничные дни выпекаем хлебобулочные изделия. Так же ТТХ позволяют выпекать хлеб не только из пшеничной, но и из ржаной и обдирной муки чтобы получить ржаной хлеб», - рассказал начальник продовольственной службы с позывным «Сахалин».

Важной задачей является доставка продуктов, ведь нужно обеспечить сохранность груза и безопасность личного состава.

Колонны служб материально-технического обеспечения противник выслеживает и атакует так же, как боевую технику, возможно, считая более легкой мишенью. Расчет зенитной установки находится в постоянном напряжении, ведь им не раз приходилось отражать атаки.

Каждый день машины с продуктами, боеприпасами, топливом отправляются к линии соприкосновения. Так свежий хлеб доставляется до каждого подразделения ведущего боевые действия на передовой.

Ранее «Звезда» показала боевую работу российских ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. С начала спецоперации ЗРК «Бук» уничтожили множество вражеских беспилотников, за что установку стали называть истребителем дронов.