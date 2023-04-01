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«Так устроен спорт»: МОК аргументировал делегирование федерациям решения о допуске россиян на турниры

Елизавета Потейчук
10:22 01.04.2023
Международные федерации устанавливают правила турниров и принимают решение о допуске атлетов.
«Так устроен спорт»: МОК аргументировал делегирование федерациям решения о допуске россиян на турниры
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Международный Олимпийский комитет (МОК) делегировал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования по новым рекомендациям. В МОК разъяснили причину данного решения.

«Другого варианта нет, учитывая то, как устроен и управляется международный спорт», - приводит «360» сообщение пресс-службы МОК.

Вместе с тем в комитете добавили, что международные соревнования, которые не относятся к Олимпийским играм, контролируют международные федерации, которые устанавливают правила турниров и принимают решение о допуске атлетов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил атлетам «не париться» из-за рекомендаций МОК. Белорусский лидер подчеркнул, что результаты спортсменов не зависят от того, выступают они под флагом страны или нет.

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